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5 украинцев побегут спринт на последнем в 2022 году Кубке мира

Состав не изменился по сравнению с этапом в Хохфильцене
Биатлон Кубок мира по биатлону
14 декабря 19:21
5 украинцев побегут спринт на последнем в 2022 году Кубке мира
Фото: biathlon.com.ua

15 декабря в Анси начнется этап Кубка мира по биатлону.

В первый соревновательный день состоится мужской спринт. Сборная Украины будет представлена пятью спортсменами:

Артем Прима (16), Антон Дудченко (18), Богдан Цымбал (40), Виталий Мандзын (82), Тарас Лесюк (101).

Елена Билосюк рассказала, что 24 февраля получила повестку.

Олег Шумейко-младший
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Сборная Украины по биатлону

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