Билосюк: «24 февраля я получила повестку»
5 украинцев побегут спринт на последнем в 2022 году Кубке мира
Состав не изменился по сравнению с этапом в Хохфильцене
14 декабря 19:21
Фото: biathlon.com.ua
15 декабря в Анси начнется этап Кубка мира по биатлону.
В первый соревновательный день состоится мужской спринт. Сборная Украины будет представлена пятью спортсменами:
Артем Прима (16), Антон Дудченко (18), Богдан Цымбал (40), Виталий Мандзын (82), Тарас Лесюк (101).
Елена Билосюк рассказала, что 24 февраля получила повестку.
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