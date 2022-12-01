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Главный тренер сборной Украины после провала на эстафете допускает вызов Валентины Семеренко

У многих украинских биатлонисток проблемы со здоровьем
Биатлон Кубок мира по биатлону
01 декабря 23:04
Главный тренер сборной Украины после провала на эстафете допускает вызов Валентины Семеренко
Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко заявил, что на следующий этап Кубка мира команда может поехать в другом составе:

О ситуации с Юлией Джимой

Психологически ей, конечно, тяжеловато. Вчера у нее была температура. Форма течения болезни не так сложна, но она есть. Тест мы пока больше не сдавали. Контиолахти она уже точно пропустит – будем надеяться на Хохфильцен.

О планах по составу на следующий этап

Предстоит понять, будет ли готова Настя Меркушина. Она в Идре, надеюсь, будет стартовать – посмотрим на ее состояние и на то, как Юля будет чувствовать себя. И не знаю по поводу Иры... Возможно, заменим на Валю Семеренко. Возможно. Это еще не точно.

Напомним, что в эстафете в Контиолахти украинки повторили худший результат в истории – пятнадцатое место.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Теги

Сборная Украины по биатлону Александр Кравченко Валя Семеренко

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