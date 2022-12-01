«За 9 месяцев никто даже СМС не написал». Вита Семеренко – об информации о завершении карьеры
Главный тренер сборной Украины после провала на эстафете допускает вызов Валентины Семеренко
У многих украинских биатлонисток проблемы со здоровьем
01 декабря 23:04
Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко заявил, что на следующий этап Кубка мира команда может поехать в другом составе:
О ситуации с Юлией Джимой
Психологически ей, конечно, тяжеловато. Вчера у нее была температура. Форма течения болезни не так сложна, но она есть. Тест мы пока больше не сдавали. Контиолахти она уже точно пропустит – будем надеяться на Хохфильцен.
О планах по составу на следующий этап
Предстоит понять, будет ли готова Настя Меркушина. Она в Идре, надеюсь, будет стартовать – посмотрим на ее состояние и на то, как Юля будет чувствовать себя. И не знаю по поводу Иры... Возможно, заменим на Валю Семеренко. Возможно. Это еще не точно.
Напомним, что в эстафете в Контиолахти украинки повторили худший результат в истории – пятнадцатое место.