Олег Гончар

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и обладательница Большого хрустального глобуса сезона 2016/2017 в составе сборной Германии Лаура Дальмайер попала под обвал камней во время восхождения на пик Лайла (6069 м) в горах Каракорума, Пакистан, сообщает DPA.

31-летняя немка, сертифицированный горный гид, совершала альпийское восхождение вместе с напарницей, которая сразу вызвала спасателей. Из-за удаленности района и риска новых камнепадов вертолет прибыл на место только утром 29 июля. По данным менеджмента, облёт показал, что Лаура получила как минимум тяжёлые травмы, но признаков жизни не обнаружено. Наземная операция долгое время была невозможна из-за угрозы повторных обвалов.

Тем не менее, поиски всё же начали, но затем прекратили из-за наступления темноты. Искать продолжат утром 30 июля.

Напомним, призовой фонд Кубка мира по биатлону увеличится до 9,3 миллиона евро.