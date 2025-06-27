Денис Седашов

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о значительном увеличении призового фонда Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26. Общая сумма выплат достигнет более 9,3 миллиона евро, что на 1,6 миллиона больше, чем в предыдущем сезоне.

Такое решение принял Исполнительный комитет IBU, чтобы уравнять призовые в олимпийском сезоне с уровнем вознаграждений сезона, в котором проводится чемпионат мира.

Особое внимание уделено личным гонкам — победа на этапе Кубка мира теперь принесет спортсмену 20 тысяч евро, тогда как ранее эта сумма составляла 15 тысяч.

По сравнению с предыдущим олимпийским сезоном-2021/22 призовой фонд вырос на 56%, что стало самым заметным ростом за последние годы.

IBU назвал условия участия российских биатлонистов в Олимпийских играх-2026.