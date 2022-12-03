Хаузер одержала победу на этапе Кубка мира в Контиолахти. Кривонос – 54-я
Прима: «На стрельбе немного недоработал»
Артем остался не доволен гонкой
Артем Прима / Фото: Getty ImagesБиатлонист Артем Прима прокомментировал спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
— Спринт стал вторым стартом в сезоне, как сами оцените гонку в Вашем исполнении? Вы говорили, что эстафета далась очень тяжело, как сегодня бежалось?
— Сегодня бежалось более-менее нормально, можно было терпеть. Когда бежал рядом с лидерами, мог за ними работать. Вроде бы по самочувствию все нормально, но в итоге гонкой не доволен. Ходом проигрыш велик, надо говорить с тренерами и делать анализ, выяснять, в чем ошибся.
— Чем объясните свой промах на второй стрельбе?
— На стрельбе немного недоработал один выстрел на стойке, с нулем конечно же был бы лучший результат.
Ранее мы сообщали, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучший среди украинцев – Прима
Комментарии 0