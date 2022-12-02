Пидручный не видит себя на Олимпиаде-2026

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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что не планирует выступать на следующих Олимпийских играх:



Честно скажу, я еще не решил точно, сколько еще буду выступать. У меня были мысли и в этот сезон уже не начинать, но подумали, решили еще побегать – тренер очень настаивал. Поэтому будем смотреть, как этот сезон пройдет, есть ли еще перспективы, будет ли разрешать здоровье, семья. На самом деле, очень много факторов влияет на это решение, поэтому будем принимать его постепенно: смотреть сезон за сезоном, сколько я еще захочу, сколько смогу, сколько будет у меня еще возможностей.

Будет ли влиять фактор того, что я не буду лидером сборной? Этот фактор не влияет: там второй или четвертый номер в команде. Если я вообще не буду попадать в команду «А», тогда да, это будет влиять на меня. Я сознательно понимаю, что время идет, молодежь подрастает, становится сильнее меня, и мне с каждым годом все труднее держать ту планку, которую я поставил перед собой и прогрессировать. Организм не так восстанавливается, и уже другая методика тренировок для такого возраста нужна, потому что молодежь прогрессирует и начинает у меня выигрывать, я это воспринимаю как действительность, поэтому ничего в этом плохого не вижу. Напротив, скажу честно, я радуюсь, когда вижу, что тот же Мандзин, тот же Дудченко, Лесюк, Насыко показывают высокие результаты, прогрессируют и меня радует, что они могут добиться также высоких результатов. Это точно не причина, что поэтому я могу завершить карьеру.