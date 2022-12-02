Пидручный: «Вчера почти не чувствовал боли, а сегодня при максимальной нагрузке снова болело колено»
Пидручный: «россиян и белорусов просто не должно быть и все»
Капитан сборной Украины не хочет на трассе соревноваться с представителями стран-агрессоров
02 декабря 12:06
Фото: Instagram
Чемпион мира Дмитрий Пидручный поделился своим мнением об отстранении представителей россии и беларуси:
Честно, я не рассматривал это как минус один конкурент и мы можем быть выше, или учитывать, что и белорусов не будет – также можем быть выше. Но для меня это дело принципа, что их не будет, потому что их нельзя допускать – их просто не должно быть и все.
Напомним, что Пидручный вернулся в соревнования, но травма еще дает о себе знать.