Пидручный: «Вчера почти не чувствовал боли, а сегодня при максимальной нагрузке снова болело колено»

Дмитрий с командой финишировал в эстафете девятым

Фото: НОК України

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный поделился эмоциями после первой гонки сезона.



Расскажите нам о своей первой гонке сезона, как она складывалась?

Гонка тяжелая, потому что первая. К тому же я много тренировок пропустил из-за травмы. Перед этим выполнил много работы по ускорению, ведь еще ощущалась немного травма. Очень переживал сегодня и из-за стрельбы.

В межсезонье Вас беспокоила травма колена, удалось ли полечиться? Как себя чувствуете сейчас?

Да, лечили, делали все, что могли. Вчера даже почти не чувствовала боли, а сегодня, во время гонки, при максимальной нагрузке снова начало болеть колено. Буду говорить с врачом, что-то нужно делать. А ведь эта травма не дает мне полноценно бегать. Если во время тренировок почти не болело в предыдущие дни, то при погрузке вновь проявляется.

Можете сказать поподробнее, что это за травма?

Грубо говоря, травма колена, а конкретно, то у меня был надрыв двух связок. Когда проходило обследование – то в те дни меньше болело, и была надежда, что все позади, но вот сегодня опять стало сильно беспокоить.

С какими эмоциями вышли на старт?

Конечно, было большое волнение, потому что стартов у меня с летнего чемпионата Украины не было. Но летом другие ощущения, другой биатлон, потому волновался, потому что не знал чего от себя ожидать. Да, волнение было достаточно серьезное.

Напомним, что команда Украины в эстафете финишировала девятой.