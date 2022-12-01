Пидручный объяснил свое отсутствие на первой гонке Кубка мира
Пидручный: «Вчера почти не чувствовал боли, а сегодня при максимальной нагрузке снова болело колено»
Дмитрий с командой финишировал в эстафете девятым
01 декабря 15:47
Фото: НОК України
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный поделился эмоциями после первой гонки сезона.
Расскажите нам о своей первой гонке сезона, как она складывалась?
Гонка тяжелая, потому что первая. К тому же я много тренировок пропустил из-за травмы. Перед этим выполнил много работы по ускорению, ведь еще ощущалась немного травма. Очень переживал сегодня и из-за стрельбы.
В межсезонье Вас беспокоила травма колена, удалось ли полечиться? Как себя чувствуете сейчас?
Да, лечили, делали все, что могли. Вчера даже почти не чувствовала боли, а сегодня, во время гонки, при максимальной нагрузке снова начало болеть колено. Буду говорить с врачом, что-то нужно делать. А ведь эта травма не дает мне полноценно бегать. Если во время тренировок почти не болело в предыдущие дни, то при погрузке вновь проявляется.
Можете сказать поподробнее, что это за травма?
Грубо говоря, травма колена, а конкретно, то у меня был надрыв двух связок. Когда проходило обследование – то в те дни меньше болело, и была надежда, что все позади, но вот сегодня опять стало сильно беспокоить.
С какими эмоциями вышли на старт?
Конечно, было большое волнение, потому что стартов у меня с летнего чемпионата Украины не было. Но летом другие ощущения, другой биатлон, потому волновался, потому что не знал чего от себя ожидать. Да, волнение было достаточно серьезное.
Напомним, что команда Украины в эстафете финишировала девятой.