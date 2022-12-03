Прима: «Нам надо выступать и отдавать все силы, как это делают наши ребята на фронте»
Стали известны составы мужской и женской сборных Украины на спринт в Контиолахти
Первый этап Кубка мира сезона-2022/23 близок к своему завершению
Артем Прима / Фото - Getty Images3 декабря в финском Контиолахти состоятся мужская и женская спринтерские гонки в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
Мужскую команду Украины представят Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Антон Дудченко. Начало гонки – в 11.45 по киевскому времени.
В женском спринте побегут Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Ирина Петренко. Начало – в 14.45.
Отметим, что первый этап Кубка мира завершится 4 декабря.
Напомним, главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко заявил, что на следующий этап Кубка мира команда может поехать в другом составе.
Комментарии 0