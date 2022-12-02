Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону
Украина огласила состав на спринтерские гонки в Контиолахти
Старты пройдут в обед
02 декабря 19:50
Сборная Украины огласила составы на спринтерские гонки в Контиолахти 3 декабря.
У мужчин выступят:
12. Артем Прима
33. Антон Дудченко
40. Богдан Цымбал
71. Тарас Лесюк
100. Денис Насыко
Гонка состоится в 11:45.
Позже побегут женщины. Украину представят:
10. Елена Билосюк
29. Дарья Блашко
65. Анна Кривонос
78. Ирина Петренко
Женский спринт состоится в 14:45.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Пидручный пропустит старты из-за травмы.