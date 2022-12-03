Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучший среди украинцев – Прима
В гонке преследования на этапе Кубке мира в Контиолахти выступят 4 украинца
Денис Насыко не сумел квалифицироваться по итогам спринта
Богдан Цымбал / Фото - Getty ImagesСтали известны имена биатлонистов, которые квалифицировались в гонку преследования на первом этапе Кубка мира сезона-2022/23 в Контиолахти (Финляндия).
По итогам спринта в персьют отобрались 60 лучших спортсменов.
Украинскую сборную в завтрашней гонке представят 4 биатлониста: Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.
Отметим, что Денис Насыко финишировал на 84-й позиции в спринте и не сумел квалифицироваться в гонку преследования.
Результаты мужской спринтерской гонки в Контиолахти.
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