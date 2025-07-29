Олег Гончар

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на тревожные новости о двукратной олимпийской чемпионке, семикратной чемпионке мира и обладательнице Большого хрустального глобуса сезона 2016/2017 Лауре Дальмайер.

В заявлении IBU выразил поддержку, отметив, что вся биатлонная общественность думает о Лауре и ее семье, надеясь на позитивные известия.

«IBU и вся биатлонная семья думают о Дальмайер и ее семье, надеясь на скорейшее появление хороших новостей».

28 июля 31-летняя Дальмайер попала под камнепад и в настоящее время ведется поиск биатлонистки.