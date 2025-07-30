Олег Гончар

Утром 30 июля возобновились поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла (6069 м) в горах Каракорум, Пакистан, сообщил портал Merkur.

Несмотря на возобновление поисков, сложные погодные условия и высокий риск повторных камнепадов осложняют спасательную операцию. Это снижает шансы на спасение 31-летней бывшей биатлонистки.

Инцидент произошел 28 июля на высоте 5700 м. Партнерша Дальмайер сразу вызвала спасателей, но из-за удаленности района вертолет добрался до места лишь 29 июля. Облет показал, что Лаура получила по меньшей мере тяжелые травмы, но признаков жизни не обнаружено.

Партнерша Лауры, Марина Краус, была эвакуирована невредимой. До Дальмайер нужно еще добраться чтобы понять ее состояние.