Валерия Дмитренко: «Мировой биатлон опережает украинский на 10 лет»
Украинская биатлонистка благодарит за те условия, которые есть
около 15 часов назад
Биатлонистка сборной Украины Валерия Дмитренко оценила в интервью sport.ua положение дел в украинском биатлоне на фоне других сборных:
Здесь столько факторов, что все и не перечислишь. Вот, например: вы видели делегацию норвежцев, сколько там сервиса, реабилитологов и всяких других людей, рабочих машин (фур), техники? Да даже тех же самых фотографов на сборах, а у нас вы сами понимаете что…
Как говорила Елена Пидгрушная, мировой биатлон впереди украинского лет на 10, но с тем, что есть – работаем, понимаем все ситуации. Для нас делают все то, что могут позволить. За результатами спортсменов стоит куча людей, о чем даже никто и не догадывается.
О том, как мы далеки, можно много говорить, но думать об этом не хочется. Просто благодарим за то, что есть, общими усилиями делаем все, что можем и даже больше.
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