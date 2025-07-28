Биатлонистка сборной Украины Валерия Дмитренко оценила в интервью sport.ua положение дел в украинском биатлоне на фоне других сборных:

Здесь столько факторов, что все и не перечислишь. Вот, например: вы видели делегацию норвежцев, сколько там сервиса, реабилитологов и всяких других людей, рабочих машин (фур), техники? Да даже тех же самых фотографов на сборах, а у нас вы сами понимаете что…

Как говорила Елена Пидгрушная, мировой биатлон впереди украинского лет на 10, но с тем, что есть – работаем, понимаем все ситуации. Для нас делают все то, что могут позволить. За результатами спортсменов стоит куча людей, о чем даже никто и не догадывается.

О том, как мы далеки, можно много говорить, но думать об этом не хочется. Просто благодарим за то, что есть, общими усилиями делаем все, что можем и даже больше.