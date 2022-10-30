Вирер: «Я пока не думаю, будет ли этой мой последний сезон или нет»
Вирер стало жалко отстраненных российских и белорусских биатлонистов
По словам итальянки, отстраненные биатлонисты надеются, что решение изменят
30 октября 14:55
Доротея Вирер
Призер Олимпийских игр и двукратная обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер призналась, что ей жаль из-за отстранения россиян и белорусов на следующий сезон. Слова биатлонистки приводит портал OA Sport.
«Если честно, мне их немного жаль, поскольку россия и беларусь – очень сильные страны в нашем виде спорта. К сожалению, я не сильно понимаю, что происходит с политической точки зрения, и не мне судить о происходящем.
Я надеюсь, что снова увижу этих спортсменов на трассе, и тогда посмотрим. Однако, я знаю, что все они полноценно тренируются на случай, если смогут вернуться к соревнованиям».
Напомним, ранее в россии двукратная олимпийская чемпионка по биатлону заявила о готовности убивать украинцев.
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