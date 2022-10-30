Вирер стало жалко отстраненных российских и белорусских биатлонистов

По словам итальянки, отстраненные биатлонисты надеются, что решение изменят

Доротея Вирер

Призер Олимпийских игр и двукратная обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер призналась, что ей жаль из-за отстранения россиян и белорусов на следующий сезон. Слова биатлонистки приводит портал OA Sport.



«Если честно, мне их немного жаль, поскольку россия и беларусь – очень сильные страны в нашем виде спорта. К сожалению, я не сильно понимаю, что происходит с политической точки зрения, и не мне судить о происходящем. Я надеюсь, что снова увижу этих спортсменов на трассе, и тогда посмотрим. Однако, я знаю, что все они полноценно тренируются на случай, если смогут вернуться к соревнованиям».

Напомним, ранее в россии двукратная олимпийская чемпионка по биатлону заявила о готовности убивать украинцев.



