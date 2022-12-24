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«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного

Беринчик поддержал защитников Украины в Донецком направлении
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Фото: Instagram

Легковаг Денис Беринчик (17-0, 9 KO) отправился в Донецкую область, чтобы поддержать украинских военных. Один из защитников поблагодарил Беринчика за визит, а также вспомнил о Василии Ломаченко (17-2, 11 KO):

Это вам не проскурки в Лавре делать…)))

Спасибо Денис Беринчик, что въехал, за штучки, что не забываешь и поддерживаешь.

Напомним, что Беринчик в 2023 году может подраться в андеркарде Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) – Александр Усик (20-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Василий Ломаченко Денис Беринчик

Комментарии 3

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24 декабря 2022г. 13:10
Не ходіть до УПЦ уп. Цее біси, розкольники.
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23 декабря 2022г. 20:17
..ты светоч, гений журналистики, на Нобелевскую тянешь, не иначе
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23 декабря 2022г. 10:29
Олег Шумейко-младший, ты самый крутой журналист
Твои статьи полны смысла и спорта
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