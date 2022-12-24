«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного

Беринчик поддержал защитников Украины в Донецком направлении

Фото: Instagram

Легковаг Денис Беринчик (17-0, 9 KO) отправился в Донецкую область, чтобы поддержать украинских военных. Один из защитников поблагодарил Беринчика за визит, а также вспомнил о Василии Ломаченко (17-2, 11 KO):



Это вам не проскурки в Лавре делать…))) Спасибо Денис Беринчик, что въехал, за штучки, что не забываешь и поддерживаешь.

Напомним, что Беринчик в 2023 году может подраться в андеркарде Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) – Александр Усик (20-0, 13 KO).