Альварес и Кроуфорд провели второй поединок взглядов перед мегафайтом в Лас-Вегасе
Боксеры продолжают разогревать интерес к своему будущему противостоянию
около 2 часов назад
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) и бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) провели вторую дуэль взглядов перед поединком.
Бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США).
Стало известно, где состоится мегафайт Кроуфорд – Канело.