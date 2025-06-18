Владимир Кириченко

Бой между обладателем титула WBA в первом среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) состоится на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Ring.

Вместимость составляет 65 000 зрителей во время футбольных матчей и 72 000 во время концертов.

Бой станет первым событием из боевых видов спорта на этой арене с момента открытия в 2020 году. Сначала планировалось, что в этот день стадион примет матч по американскому футболу между командами UNLV Rebels и Idaho State Bengals.

Бой, на кону которого будут стоять все титулы во втором среднем весе, состоится 13 сентября. Трансляция будет доступна на Netflix.

Ранее стало известно, когда состоится первая пресс-конференция Кроуфорда и Канело.