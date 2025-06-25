Альварес: «Кроуфорд немного лучше Мейвезера, но я уже другой боец»
Канело высказался о предстоящем бою с Кроуфордом, вспомнив поражение от Мейвезера
15 минут назад
Абсолютный чемпион во второй средней весовой категории Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) сравнил чемпиона WBA в первой средней весовой категории Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) с Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) накануне их боя, сообщает FightHype.com.
«Кроуфорд немного лучше Мейвезера, но я сейчас более опытный, чем в 2013 году, когда проиграл Флойду. Бой с Кроуфордом – это что-то особенное, один из лучших в истории бокса».
В 2013 году Мейвезер победил Альвареса решением большинства судей, нанеся ему первое поражение.
Поединок Канело против Кроуфорда состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.