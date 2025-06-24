Денис Седашов

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли поделился своим мнением о предстоящем мегабое между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

В комментарии для канала FightHype.com Мозли отметил, что главной причиной преимущества мексиканца станет его физическое преимущество.

Канело слишком большой для Кроуфорда. Если бы Теренс в этом поединке действовал осторожно, избегал боя, как это делают некоторые другие, у него были бы неплохие шансы. Но он боец. Он не убегает — он стоит и сражается. И это может сыграть против него. В категориях до 64 и 67 кг Кроуфорд выглядел феноменально. В 70 кг — просто хорошо. Но сейчас речь идет о 76 кг. Это уже совсем другой уровень. Шейн Мозли

По мнению Мозли, сердце Кроуфорда — в бою, но именно это может стать его слабостью против более мощного Канело.

Стало известно, где состоится мегафайт Кроуфорд – Канело.