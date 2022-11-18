Альварес не сразится в следующем поединке с россиянином биволом
Альварес может выйти в ринг с победителем поединка Райдер – Паркер
Бой, вероятно, состоится в мае 2023 года
18 ноября 11:23
Сауль Альварес / Фото - en.as.comАбсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) может встретиться с победителем поединка между Заком Паркером (22-0, 16 КО) и Джоном Райдером (31-5, 17 КО), который состоится 26 ноября.
Райдер, как и Канело, является клиентом промоутерской компанией Matchroom Boxing, что делает организацию их потенциального поединка не очень сложной.
Бой может состояться в мае 2023 года. Об этом сообщает boxingnews24.com.
Отметим, что Альварес рассматривает этот бой как подготовительный к реваншу с Дмитрием Биволом. Сейчас мексиканец восстанавливается после операции на запястье.
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