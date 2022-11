Альварес не сразится в следующем поединке с россиянином биволом

Фото: Twitter

Чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) планирует провести два поединка в 2023 году.



Канело заявил, что в мае хочет организовать промежуточный бой, а в сентябре – реванш с дмитрием биволом (21-0, 11 KO).

Canelo Alvarez has now declared that he is planning to return with a tune-up fight in May and will then target the Dmitry Bivol rematch in September 2023.