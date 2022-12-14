Аморальное решение. WBA вернула россиян в свои рейтинги

В организации отметили, что боксеры из россии не имеют отношения к войне

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что возвращает россиян и белорусов в свои рейтинги.



Ранее они были исключены из-за войны в Украине.

«Всемирная боксерская ассоциация (WBA) через свой Комитет по чемпионатам и Комитет по рейтингам заявила, что приняла решение восстановить российских и белорусских боксеров на их места в рейтинге. Спортсмены из этой страны не являются солдатами или членами правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к войне против Украины. Однако, было определено, что любой боец, который высказывается за войну или участвует в ней, будет немедленно удален».

Напомним, ранее WBA назначила обязательного претендента для своего чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.