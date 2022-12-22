Арум – о бое Фьюри с Усиком: «Я не знаю, откуда промоутер украинца взял эту дату – 4 марта»

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Co-промоутер Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Боб Арум отреагировал на заявление Александра Красюка, что бой Александра Усика (20-0, 13 KO) с «Цыганским королем» либо состоится 4 марта, либо вообще не состоится:



У меня в Великобритании есть замечательные партнеры в лице Queensberry. Мы ежедневно контактируем с Фрэнком и Джорджем Уорренами.

Я общался с менеджером Усика Эгисом Климасом. К тому же я считаю Александра своим хорошим другом. Потому я уверен, что поединок состоится в ближайшем будущем. Это значит, что нам еще предстоит определить дату.