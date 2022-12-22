Красюк: «Если бой Фьюри – Усик не состоится до 4 марта, тогда его, может, вообще не будет»
Арум – о бое Фьюри с Усиком: «Я не знаю, откуда промоутер украинца взял эту дату – 4 марта»
Функционер заявил, что срок и место проведения еще не согласованы
22 декабря 10:31
Фото: Twitter
Co-промоутер Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Боб Арум отреагировал на заявление Александра Красюка, что бой Александра Усика (20-0, 13 KO) с «Цыганским королем» либо состоится 4 марта, либо вообще не состоится:
Я не знаю, откуда он взял эту дату – 4 марта. Но я могу сказать, что оба бойца согласились подраться друг с другом без промежуточных поединков, так что это хорошо. Необходимо определиться с датой и местом проведения боя. Мы работаем над этим и все узнаем в ближайшие дни.
У меня в Великобритании есть замечательные партнеры в лице Queensberry. Мы ежедневно контактируем с Фрэнком и Джорджем Уорренами.
Я общался с менеджером Усика Эгисом Климасом. К тому же я считаю Александра своим хорошим другом. Потому я уверен, что поединок состоится в ближайшем будущем. Это значит, что нам еще предстоит определить дату.
Напомним, что Усик уже готовится к поединку с Фьюри.
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