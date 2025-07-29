Олег Гончар

Томмі Профитт, автор песни Ave Maria, под которую абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 KO) вышел на ринг на Wembley, 19 июля, рассказал Tribuna.com о своих впечатлениях от этого события.

Профитт признался, что не следит за боксом и узнал об использовании трека только после боя, когда получил сотни комментариев на YouTube от фанатов, которые нашли песню благодаря эпическому выходу Усика перед 80 тысячами зрителей.

Музыкант назвал это большой честью и невероятным моментом, отметив, что такие события вдохновляют его как артиста.

Комментируя эмоции от записи выхода Усика, Профитт описал это как одну из величайших радостей в жизни. По его словам, создание музыки для таких моментов — будь то для кинематографа, сериалов или спортивных событий — является главной целью его творчества.

Что касается Ave Maria, Профитт рассказал, что при создании этой драматической версии он стремился передать красоту, ностальгию, чувство преодоления, духовность, физическую силу и вдохновение. Именно эти эмоции, по словам Усика на пресс-конференции, мотивируют его перед боем.

Напомним, ранее в команде Усика заявили, что хотят, чтобы боксер завершил карьеру.