Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) Рас Анбер высказался о будущем украинского чемпиона. Слова американца приводит vringe.com:

Джозеф Паркер, как и Дюбуа, честно заслужил право на бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, но мало что сделает меня счастливее, чем увидеть, как Александр завершит карьеру на самой вершине.

В реванше с Дюбуа Александр снова выглядел великолепно, и эгоистичная часть меня хочет, чтобы он продолжал драться, и чтобы я оставался частью его команды, ведь он причастен к лучшим моментам моей карьеры. Но как друг, я хотел бы, чтобы он ушел с четырьмя титулами до того, как какие-то санкционирующие организации попытаются испортить его наследие, отобрав один или несколько поясов. Он заслуживает того, чтобы его запомнили, как одного из величайших. За 22 боя он сделал абсолютно все.