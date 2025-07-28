В команде Усика побуждают украинца завершить карьеру
Анбер не хочет, чтобы Александру испортили наследство
около 14 часов назад
Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) Рас Анбер высказался о будущем украинского чемпиона. Слова американца приводит vringe.com:
Джозеф Паркер, как и Дюбуа, честно заслужил право на бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, но мало что сделает меня счастливее, чем увидеть, как Александр завершит карьеру на самой вершине.
В реванше с Дюбуа Александр снова выглядел великолепно, и эгоистичная часть меня хочет, чтобы он продолжал драться, и чтобы я оставался частью его команды, ведь он причастен к лучшим моментам моей карьеры. Но как друг, я хотел бы, чтобы он ушел с четырьмя титулами до того, как какие-то санкционирующие организации попытаются испортить его наследие, отобрав один или несколько поясов. Он заслуживает того, чтобы его запомнили, как одного из величайших. За 22 боя он сделал абсолютно все.
Усик эмоционально высказался о российско-украинской войне.