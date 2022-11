Бывший соперник Ломаченко снялся с поединка с Лопесом. Теофимо получил нового оппонента

Фото: Twitter

Бывший абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) за месяц до поединка получил нового соперника, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.



Американец вместо Хосе Педрасы (29-4-1, 14 KO), снявшийся по болезни (не COVID-19), сразится с чемпионом WBA International Сандора Мартина (40-2, 13 KO).

Sandor Martin has agreed to a deal to fight Teofimo Lopez on Dec. 10 in New York, sources tell ESPN. Jose Pedraza withdrew from the 140-pound bout with a non-COVID illness. Martin scored a career-best win last year with an upset of Mikey Garcia. An upgrade over Pedraza, IMO.