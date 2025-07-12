Олег Гончар

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) объявил старт грандиозного турнира «Самый крутой человек на планете», который начнется в марте 2026 года в Лос-Анджелесе и завершится финалом на Ближнем Востоке в 2017-м.

Совладелец BKFC Конор Макгрегор сообщил, что в турнире примут участие 32 бойца в весовой категории от 83,9 до 120 килограммов.

Совладелец промоушена Дэвид Фельдман отметил, что продолжительность турнира учитывает восстановление после травм, характерных для кулачных боёв.

Общий призовой фонд составляет 25 млн долларов: победитель получит 15 млн, финалист — 1 млн, 3-4 места — по 500 тысяч, 5-8 места — по 300 тысяч, 9-16 места — по 200 тысяч, 17-32 места — по 100 тысяч, запасные бойцы — по 50 тысяч.

Фельдман также анонсировал женский турнир «Самая крутая с**чка на планете», который стартует в середине 2026 года.

Как сообщалось, Пол Малиньяджи возвращается в Bare Knuckle.