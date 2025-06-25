Олег Гончар

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и нардеп Жан Беленюк отреагировал на скандал между экс-чемпионом мира по боксу Василием Ломаченко и волонтерами Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой.

Конфликт возник после поста Ломаченко о ракетном ударе по лицею в Белгород-Днестровском, где он не упомянул Россию как агрессора.

Стерненко и Притула резко раскритиковали боксёра, который затем им ответил.

Беленюк считает, что Ломаченко последовательно придерживается своих взглядов, несмотря на осуждение украинцев, страдающих от войны.

«Он верит в то, что публикует, и не боится выражать позицию. Нужно иметь смелость, чтобы так делать годами». Жан Беленюк

Однако он обратил внимание на фото Ломаченко в военной форме 2022 года, которое противоречит его взглядам.

«Мне не понятно, как это фото появилось, списываю на шоковое состояние... Думаю, он сожалеет о том, что оно вообще попало в сеть. Потому что именно здесь, учитывая все обстоятельства, более уместно звучит слово «позор». Жан Беленюк

Напомним, Ломаченко ранее официально завершил свою карьеру.