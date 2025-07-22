Олег Гончар

Экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью в интервью Bad Left Hook прокомментировал победу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) над Дэниелом Дюбуа (22-3, 21 КО), который потерпел поражение нокаутом в пятом раунде.

Беллью заявил, что преимущество Усика стало очевидным уже с первого раунда, когда тот нанес мощный джеб.

При этом он признал талант Дюбуа, назвав его опасным бойцом, когда тот доминирует, как в бою с Энтони Джошуа. Однако, по словам Беллью, как только соперник начинает маневрировать и заставляет Дюбуа промахиваться, британец теряет уверенность и начинает сомневаться в себе.

То, что вы видели в Даниэле в субботу — это боец, который пропускает очень сильный удар и не хочет вставать. Тони Беллью

Тони подчеркнул, что после второго нокдауна Дюбуа просто лежал и смотрел на рефери, не пытаясь подняться.

Беллью сравнил это со своим опытом против Усика, когда сам встал на счет шесть, хотя бой остановили. По его мнению, Дюбуа должен задать себе вопрос, для кого он сражается, ведь настоящий боец с мотивацией всегда пытается встать.

Напомним, Тайсон Фьюри анонсировал возвращение на ринг, но отказался драться с двумя соперниками.

Перед боем с Усиком Дюбуа был на вечеринке дома.