Олег Гончар

Британский журналист Саймон Джордан прокомментировал TalkSport информацию о вечеринке отца экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO), из-за которой боксер опоздал на бой с абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 KO).

Джордан подчеркнул, что блестящее выступление Усика не вызывает сомнений, но подготовка Дюбуа была омрачена хаотичными событиями.

По его словам, в день боя отец Дюбуа, Стэнли, устроил дома вечеринку с 50-70 гостями, которых Даниэль не знал, из-за чего боксеру пришлось покинуть дом.

Я не утверждаю, что Усик не сделал бы то же самое с Дюбуа и при идеальных условиях — но точно могу сказать: то, что происходило вокруг, ему не помогло. Саймон Джордан

На арене «Уэмбли» возникли проблемы с допуском гостей, а некоторые даже угрожали, что Дюбуа не выйдет на ринг, если команду не пропустят.

Джордан также обратил внимание на вмешательство отца в углу ринга, что, по его мнению, могло отвлекать боксера.

Журналист признал влияние Стэнли Дюбуа на карьеру сына, но подчеркнул, что грань между поддержкой и разрушительным влиянием была перейдена.

Напомним, что после победы нокаутом в пятом раунде Усик поддержал Дюбуа.