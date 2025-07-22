Журналист рассказал детали вечеринки, которую отец Дюбуа организовал перед боем с Усиком
Саймон Джордан рассказал, как хаос в стане британца мог повлиять на результат поединка
около 1 часа назад
Британский журналист Саймон Джордан прокомментировал TalkSport информацию о вечеринке отца экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO), из-за которой боксер опоздал на бой с абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 KO).
Джордан подчеркнул, что блестящее выступление Усика не вызывает сомнений, но подготовка Дюбуа была омрачена хаотичными событиями.
По его словам, в день боя отец Дюбуа, Стэнли, устроил дома вечеринку с 50-70 гостями, которых Даниэль не знал, из-за чего боксеру пришлось покинуть дом.
Я не утверждаю, что Усик не сделал бы то же самое с Дюбуа и при идеальных условиях — но точно могу сказать: то, что происходило вокруг, ему не помогло.
На арене «Уэмбли» возникли проблемы с допуском гостей, а некоторые даже угрожали, что Дюбуа не выйдет на ринг, если команду не пропустят.
Джордан также обратил внимание на вмешательство отца в углу ринга, что, по его мнению, могло отвлекать боксера.
Журналист признал влияние Стэнли Дюбуа на карьеру сына, но подчеркнул, что грань между поддержкой и разрушительным влиянием была перейдена.
Напомним, что после победы нокаутом в пятом раунде Усик поддержал Дюбуа.