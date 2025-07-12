Олег Гончар

Экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) отреагировал на анонс турнира Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) «Самый крутой человек на планете» с призовым фондом 25 млн долларов.

В социальных сетях Беринчик написал: «Я готов».

Турнир стартует в марте 2026 года в Лос-Анджелесе и завершится финалом на Ближнем Востоке в марте 2027 года.

Проблемой для Дениса станет то, что турнир пройдет в весовой категории от 83,9 до 120 кг. Беринчик выступает в 61 кг и выглядит маленьким для нее.

Беринчик имеет опыт боев на голых кулаках, так как в 2021 году на шоу Mahatch он досрочно победил Артема Лобова.

Призовой фонд турнира распределится составляет 25 млн долларов, из которых победитель получит 15 млн долларов.