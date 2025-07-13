Берінчик о бое Усика с Джейком Полом: «Не нужно недооценивать ни одного соперника»
Денис признался, что хотел бы увидеть такой поединок
8 минут назад
Фото: Instagra
Бывший чемпион мира Денис Беринчик (19-1, 9 КО) в интервью sport-express.ua высказался о потенциальном поединке Александра Усика (23-0, 14 КО) и Джейка Пола:
Мне было бы интересно посмотреть на этот бой. Есть ли у Пола шансы против Усика? Это бокс, а в этом виде спорта, тем более в супертяжелом дивизионе, может быть lucky punch. Поэтому не стоит недооценивать ни одного соперника.
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