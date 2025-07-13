В команде Дюбуа нашли ключ к победе над Усиком
Чарльз уверен в положительном результате боя, который состоится 19 июля
33 минуты назад
Тренер Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) Дон Чарльз высказался о реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова наставника приводит vringe.com:
Мы собирали информацию. Даниэль дрался с Усиком 24 месяца назад, и они почувствовали друг друга. Они были вместе на ринге. Усик почувствовал Даниэля в Польше, и Даниэль также это сделал. Итак, они оба собрали информацию друг о друге и тренируются лично с тренерами. Наша обязанность, это то, за что нам платят, использовать эту информацию, которую мы собрали тогда, 2 года назад. Мы собрали данные об Усике, изучили его, соединили всё. Итак, как я уже говорил, мы разработали матерь всех планов на бой, чтобы помочь нашему молодому человеку Даниэлю Дюбуа одержать победу, в которую мы действительно верим. Он будет победителем 19 июля!