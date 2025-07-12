Олег Гончар

Экс-чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) поделился мыслями о потенциальном поединке между объединенным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова Беринчика привел портал Sport-express.ua.

Беринчик заявил, что ему было бы интересно посмотреть на такой бой, ведь в боксе, особенно в супертяжелом дивизионе, всегда есть шанс на удар удачи. Он подчеркнул, что ни одного соперника не стоит недооценивать, несмотря на явное преимущество Усика в технике и опыте.

Ранее Усик пошутил в соцсетях о возможном ММА-бое с Полом. Джейк отреагировал, запустив опрос среди фанатов по поводу вероятного поединка.

Напомним, Беринчик рассказал, чем Дюбуа опасен для Усика.