Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Денис Беринчик (19-1, 9 КО) для Sport Express поделился мыслями о реванше обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) и чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Денис, чего вы ожидаете от боя Усик – Дюбуа?

«Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, ощущает их от раунда к раунду, а потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа».

Чего надо остерегаться Усику в бою против Дюбуа?

«Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все что угодно. Это большой бокс и там большие парни».

Ваш прогноз на бой?

«Я, как и все украинцы, жду только победы Александра Усика, а какой она будет, нокаутом или по очкам, неважно».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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