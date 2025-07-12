Берінчик рассказал, чего нужно остерегаться Усику в реванше с Дюбуа
Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Денис Беринчик (19-1, 9 КО) для Sport Express поделился мыслями о реванше обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) и чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Денис, чего вы ожидаете от боя Усик – Дюбуа?
«Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, ощущает их от раунда к раунду, а потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа».
Чего надо остерегаться Усику в бою против Дюбуа?
«Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все что угодно. Это большой бокс и там большие парни».
Ваш прогноз на бой?
«Я, как и все украинцы, жду только победы Александра Усика, а какой она будет, нокаутом или по очкам, неважно».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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