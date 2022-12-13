«Броваров может не будет». Беринчик рассказал, где будет драться в Украине после завершения войны
Беринчик рассказал, что Ломаченко не поздравил его с победой над Менди
3 декабря Денис завоевал титул EBU
13 декабря 12:40
Фото: Instagram
Украинский боксер Денис Беринчик (17-0, 9 KO) ответил на вопрос, получил ли поздравления после победы над Иваном Менди (47-6-1, 22 KO) от Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).
Коллеги-боксеры поздравили с победой?
Усик был с нами на поединке, да.
А Ломаченко?
Нет.
Напомним, что следующий бой Беринчика будет объявлен через месяц.
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