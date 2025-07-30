Олег Гончар

Украинский боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук (26-2, 24 KO) проведет реванш против американца Брэндона Адамса (25-4, 16 KO). Об этом сообщил журналист Максим Диденко.

Бой пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде боя Сауль Альварес – Терренс Кроуфорд.

Трансляция вечера бокса состоится на Netflix.

Бой станет вторым между этими боксерами. В марте 2021 года Адамс нанес Богачуку первое поражение в карьере, выиграв техническим нокаутом в восьмом раунде.

30-летний украинец, известный как El Flaco, стремится взять реванш. Последний бой Богачук провел 17 мая, победив Майкла Фокса (24-5, 5 KO) единогласным решением судей.

Адамс, в свою очередь, после победы над Богачуком провел четыре боя, одержав три победы.

Напомним, ранее Богачук отказался от боя с Джароном Эннисом.