Богачук проведет реванш с боксером, который нанес ему первое поражение в карьере
Украинец стремится взять реванш за поражение 2021 года
около 3 часов назад
Украинский боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук (26-2, 24 KO) проведет реванш против американца Брэндона Адамса (25-4, 16 KO). Об этом сообщил журналист Максим Диденко.
Бой пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде боя Сауль Альварес – Терренс Кроуфорд.
Трансляция вечера бокса состоится на Netflix.
Бой станет вторым между этими боксерами. В марте 2021 года Адамс нанес Богачуку первое поражение в карьере, выиграв техническим нокаутом в восьмом раунде.
30-летний украинец, известный как El Flaco, стремится взять реванш. Последний бой Богачук провел 17 мая, победив Майкла Фокса (24-5, 5 KO) единогласным решением судей.
Адамс, в свою очередь, после победы над Богачуком провел четыре боя, одержав три победы.
Напомним, ранее Богачук отказался от боя с Джароном Эннисом.
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