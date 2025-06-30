BoxRec обновил рейтинг лучших супертяжеловесов: какое место у Усика
Еще один украинец вошел в ТОП-50
около 1 часа назад
Александр Усик
Британский портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших действующих боксеров супертяжелого веса.
На первом месте остается непобежденный чемпион мира WBA, WBC, WBO и IBF украинец Александр Усик (23-0, 14 КО).
В ТОП-5 также вошли британский чемпион IBF Дэниел Дюбуа, немец Агит Кабайель, новозеландец Джозеф Паркер и британец Фабио Уордли.
Британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри занимают шестую и седьмую позиции соответственно.
Владислав Сиренко вошел в ТОП-50, заняв 36-е место.
Напомним, Усик и Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проведут чемпионский бой за абсолютное чемпионство.