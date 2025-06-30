Фьюри о реванше Усика с Дюбуа: «Он его раскусил»
Хьюи считает, что украинец снова выйдет с ринга победителем
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) высказался о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова Хьюи приводит vringe.com:
Я не думаю, что Дюбуа может что-то сделать иначе, потому что я считаю, Усик его разгадал. Это будет повтор.
Напомним, что Усик перед реваншем разорвал отношения с Александром Красюком.