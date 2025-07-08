Бой Бенавидес – Ярд – главное событие шоу The Ring IV «Night of the Champions», Хейни – участник мероприятия
Грандиозный вечер бокса состоится в Саудовской Аравии
около 2 часов назад
Боксерский вечер The Ring IV «Ночь чемпионов» состоится 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом официально объявил глава Генерального управления страны по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.
Главным событием шоу станет бой за титул WBC в полутяжелом дивизионе между чемпионом, американцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) и британцем Энтони Ярдом (26-3, 24 КО).
Другие подтвержденные бои:
– чемпион WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО) против чемпиона WBC в отпуске в первом полусреднем весе Девина Хейни (32-0, 15 КО) за титул первого
– американец Абдулла Мейсон (19-0, 17 KO) против британца Сэма Ноукса (17-0, 15 КО) за вакантный титул чемпиона WBO в легком весе
– чемпион WBC во втором найлегчайшем весе Джесси Родригес (21-0, 14 КО) против чемпиона WBA во втором найлегчайшем весе Фернандо Мартинеса (18-0, 9 KO)*
*следующий бой Родригеса состоится 19 июля против обладателя титула WBO Пхумелеле Кафу (11-0-3, 8 КО) из ЮАР.
Если он победит, на кону в бою с Мартинесом будут стоять три (WBC, WBO, WBA) из четырех титулов во втором найлегчайшем весе, если проиграет – только пояс Мартинеса.
Ранее Бенавидес назвал двух желаемых соперников по следующему бою.