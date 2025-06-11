Чемпион WBC Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) выразил мнения о Александре Усике (23-0, 14 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Он сделан из другого теста. Как это обычно бывает в боксе ... Вы видите либо крутых технарей, либо мощных панчеров. А этот парень имеет все. Есть навыки. Есть воля к победе. Есть преданность делу. И есть храброе сердце. Никогда не видел никого с настолько храбрым сердцем. Именно по этой причине этот парень – один из моих самых любимых боксеров в мире. И, если честно, я не думаю, что когда-либо появится другой такой парень, как Усик. Этот парень – легенда.

Легенды Усика и Пакьяо будут жить вечно, а их истории продолжат мотивировать миллионы людей.