Олег Гончар

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх анонсировал масштабный вечер бокса, запланированный на ноябрь 2025 года, который может включать ряд звездных поединков. Об этом он рассказал в комментарии The Ring.

Среди ключевых боев — противостояние между британским супертяжеловесом Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) и конголезцем Мартином Баколе (21-2-1, 16 KO).

Также планируются бои временного чемпиона WBC в первом среднем весе Вирджила Ортиса (23-0, 21 KO) — экс-чемпиона IBF и WBA в полусреднем весе Джарона Энниса (34-0, 30 KO), временного чемпиона WBC в легком весе Вильяма Сепеды (33-0, 27 KO) и легковеса Энди Круса (6-0, 3 KO). Аль аш-Шейх также выразил желание организовать бой между Кристианом Мбиллой и Лестером Мартинесом.

«Мы ведем переговоры, чтобы организовать эти поединки: Ортис – Эннис, Баколе – Итаума, Сепеда – Крус. Если бойцы и их промоутеры согласятся, мы проведем все бои в одну ночь». Турки Аль аш-Шейх

20-летний Итаума в настоящее время готовится к бою с Диллианом Уайтом, который пройдет 16 августа.