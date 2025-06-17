Известный американский специалист Абель Санчес для The Ring поделился мыслями о бое британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаума (12-0, 10 KO) против ветерана хевивейта Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

«Это бой, чтобы показать миру, что Мозес готов к элитному уровню. Диллиан — воин, который уже давно в игре и хорошо себя проявил, но я думаю, что это будет последний бой для него и коронация новой звезды супертяжелого веса.

Или так, или бой покажет Мозесу и его команде, что им еще есть над чем работать. Если он выиграет убедительно, мы увидим звезду, которая восходит, которую все так с нетерпением ждут».