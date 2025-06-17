Известный тренер – о бое Итаума – Уайт: «Это будет коронация новой звезды супертяжелого веса»
Американец раздал авансы
около 2 часов назад
Известный американский специалист Абель Санчес для The Ring поделился мыслями о бое британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаума (12-0, 10 KO) против ветерана хевивейта Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).
«Это бой, чтобы показать миру, что Мозес готов к элитному уровню. Диллиан — воин, который уже давно в игре и хорошо себя проявил, но я думаю, что это будет последний бой для него и коронация новой звезды супертяжелого веса.
Или так, или бой покажет Мозесу и его команде, что им еще есть над чем работать. Если он выиграет убедительно, мы увидим звезду, которая восходит, которую все так с нетерпением ждут».
В апреле Диллиан снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой Уайт провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенезера Тетте в 7-м раунде.
Мозес в конце мая нокаутировал 41-летнего Балогана во 2-м раунде.
Напомним, Итаума и Уайт возглавят вечер бокса 16 августа в Саудовской Аравии.