Бой Макогоненко в рамках открытой тренировки Усик – Дюбуа 2 будет выставочным
Огромный опыт для 17-летней украинки
около 2 часов назад
Кира Макогоненко / Фото - Facebook
17-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко проведет выставочный бой 16 июля в Лондоне (Великобритания).
Информацию об этом Макогоненко подтвердила в комментарии для Tribuna.com.
Бой пройдет в рамках открытой тренировки Александра Усика и Даниэля Дюбуа накануне реванша.
Напомним, что в 2023 году Макогоненко стала серебряной призёркой чемпионата Европы по боксу среди юниоров.
Ранее сообщалось, что Кира проведет бой в рамках открытой тренировки Усик – Дюбуа 2.