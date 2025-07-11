Макогоненко проведет бой в рамках открытой тренировки Усик – Дюбуа 2
17-летняя украинка будет боксировать в Лондоне
около 2 часов назад
Кира Макогоненко / Фото - Facebook
Украинская боксерша Кира Макогоненко будет сражаться в столице Великобритании.
17-летняя украинка проведет поединок 16 июля в Лондоне в рамках открытой тренировки Александра Усика и Даниэля Дюбуа накануне реванша.
Напомним, что в 2023 году Макогоненко стала серебряной призеркой чемпионата Европы по боксу среди юниорок.
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