«Бой с лучшим». В команде Ломаченко рассказали, как подбирали соперника для возвращения в ринг

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В конце октября украинец сразится с Ортисом
08 октября 10:00
Фото: ESPN
Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Эгис Климас рассказал ESNEWS, почему украинец решил сразиться с Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 KO):
Лома сразится 29 октября в Нью-Йорке. Бой не из простых. Это о Ломе и бойцах, с которыми мы работаем. Он уже прошел всех бывших чемпионов, нет никого из ветеранов, чтобы сразиться. Но нужно было проводить бой. Тогда Лома сказал: «Нет ветеранов, бывших чемпионов. Тогда я хочу получить сражение с лучшим проспектом».
Онлайн трансляция боя Ломаченко – Ортис.
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