Олег Гончар

Мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко вместе с братом, легендарным боксером Владимиром Кличко, приняли участие в акциях протеста в Киеве 22 июля.

Акции прошли из-за принятия Верховной Радой законопроекта №12414, который подчиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Офису генерального прокурора.

Виталий Кличко резко раскритиковал этот закон, заявив, что он точно не приближает Украину к Европейскому Союзу, демократии и верховенству права.

На акции протеста камеры заметили братьев Кличко.

Законопроект №12414, поддержанный 263 депутатами, среди которых представители спорта Жан Беленюк и Ольга Саладуха.