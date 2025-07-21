Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в хевивейте соотечественника Александра Усика (24-0, 15 КО) с победой в реванше против британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Чемпионе, Усик, ты настоящая икона боксерского ринга. Это был мастер-класс по стойкости, который подчеркнул несгибаемый дух нас, украинцев, преодолевающих силу благодаря решимости и силе воли».

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца