Брэдли уверен, что Альварес откажется драться с Ширазом
Бывший чемпион мира прокомментировал победу британца и выразил сомнения относительно боя с Канело
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью Boxing News 24/7 прокомментировал победу британского боксера второй средней весовой категории Хамзы Шираза (22-0-1, 18 КО) над пуэрториканцем Эдгаром Берлангой (23-2, 18 КО) в элиминаторе WBC.
Ранее Шираз нокаутировал Берлангу в пятом раунде, получив статус обязательного претендента.
Брэдли назвал результат боя «вишенкой на торте», заявив, что Берланга опозорил себя и свою семью, не сумев навязать бой.
«Хамза уверенно держал оборону, не давая Эдгару шансов обострить ситуацию. Шираз действовал взвешенно, не разбрасываясь ударами».
Брэдли также выразил сомнения относительно боя Шираза с Саулем Альваресом.
«Если Канело избегает Бенавидеса, то и с Ширазом не будет драться».
Напомним, ранее Шираз высказался о возможном бое с Альваресом.